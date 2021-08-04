Екс-учасник шоу "Холостячка" Андрій Рибак розповів, що для нього означає дружба

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Рибак опублікував фото з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом, який нещодавно розлучився з Ксенією Мішиною. На фото чоловіки грали в комп'ютерну гру і виглядали щасливими.

"Скільки у вас друзів? У дитинстві я думав, що чим більше, тим краще! Стати другом в дитинстві було взагалі простіше простого! Просто дай буцнути м'яч або пограти в тетріс! У школі досить було дати списати домашку або грубим голосом сказати "я" на перекличці, щоб учитель не спалив що друг прогулює!",- зазначив Рибак.

За його словами, в університеті теж було просто заводити друзів, але багато з тих, кого він вважав другом, пішли з його життя.



"Тепер своїх друзів я можу порахувати на пальцях! І я цьому безмежно радий! Адже їх потрібно берегти (і друзів, і пальці)!",- підвів підсумок Рибак.

"Ти мене тут виграв 6:1... тому у тебе трохи менше стало друзів», - відповів йому Еллерт в коментарях.

Нагадаємо, що Олександр Еллерт влаштував "танці" прямо на вулиці:"Іди на шоу Україна має талант".

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