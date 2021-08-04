Переможниця останнього сезону "Холостяка" Анна Богдан несподівано заговорила про зраду

Як передає Politeka.net, вона вирішила прокоментувати питання, яке поставили її коханому Михайлу Заливако.

"Міші поставили питання, чи вірить він у відносини без зрад. Згодна з ним. Я теж вірю, що є відносини, в яких не зраджують, але це дуже важка праця", - зазначила Ганна.

За її словами, коли у людей немає спільних захоплень та інтересів, тоді відбуваються зради. Це відбувається, тому що люди стають чужими один одному.

"Вважаю, що треба намагатися більше проводити часу разом і дізнаватися один одного", - заявила Анна, додавши, що вирішила з Заливако разом займатися спортом.

На думку Богдан, таким чином вони мотивують один одного. Дівчина додала, що займається спортом в першу чергу для себе - щоб подобатися собі. Заливако ж каже, що вона його мотивує.

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