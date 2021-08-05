Відома співачка Віра Брежнєва відповіла на найцікавіші питання фанатів, привертаючи увагу до особистого життя

Віра Брежнєва активно веде сторінки в соціальних мережах, але уникає теми особистого життя і підкреслює, що не збирається відкривати особистий простір шанувальникам – це зайве. Оскільки її стосунки з Костянтином Меладзе завжди викликали бурхливу реакцію в мережі, артистка в принципі припинила публікувати нові кадри.

Однак, цього разу під час відповідей на питання фанатів, зірка вирішила бути чесною і розповіла про те, що хвилювало користувачів Instagram найбільше. Свої відповіді Брежнєва супроводила різними кадрами, в тому числі і сімейним знімком з уже зовсім сивим Меладзе.

"Ви вдаєтеся іноді до допомоги Костянтина Шотаєвича?» - пишуть в мережі. "Бінго! І він завжди готовий допомогти " - пише артистка у відповідь. Також зірка відповіла на критику з приводу своїх ніг і їх вигляду, що нібито часто дивують мережу своїми розмірами:

"Я люблю свої ноги, ступні і розмір, тому іноді хочеться відповісти: Ідіть, а то розчавлю".

"Віра, а де Костя?"- запитують у співачки, яка вкрай рідко показує кадри з коханим: «зазвичай він поруч» - лаконічно помічає співачка і показує лише частково на знімку самого Меладзе.

Нагадаємо, що Брежнєва в мініатюрному боді похвалилася зйомкою в ліжку:"а ось це вже цікаво".

Як повідомляла Politeka, Віра Брежнєва розповіла про свою нову вагу:"дозволяла собі все".

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва Покотила з Меладзе до Венеції:"спокійне життя".