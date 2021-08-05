Популярна українська співачка Оля Полякова зворушливо привітала свою маму з Днем народження і показала, як виглядає жінка у свої 63

Як пише Politeka.net, 5 серпня мама співачки – Світлана Іванівна Полякова –святкує свій 63-й День народження. Так, суперблондинка Оля Полякова у своєму Instagram написала зворушливі слова з нагоди Дня народження близької людини та опублікувала фото батьків.

"Мамочка з Днем ​​народження! Будь здорова і дуже щаслива, енергійна і рухлива! Ти улюблена всіма нами і своїм чоловіком, ти надихає мене, і даєш надію, що після 60 життя ще є😂 і воно сповнене радощів і задоволень! Ура! ❤️❤️❤️", - пише співачка.

Шанувальники Олі Полякової з трудом повірили, що співачка опублікувала фото мами. На світлині Світлана Полякова виглядає дуже молодо, Оля на неї схожа.

"Капець, мама виглядає на 30", "Мама просто 🔥, шикарно виглядає !!! Вітаю !!!", "Так ось в кого ви така красуня))) 👏🔥", "Шикарна жінка🔥я б сказала що їй років 40 максимум, але ніяк не 60❤️", "Матусі 30? Як таке може бути? 👏", "Реально мама ???? Не сестра🤔", - дивуються фанати.

Раніше Politeka писала, Полякова на дні народження мами засвітила чоловіка, який набагато за неї старший: "Ой, Вадюся...".

Нагадаємо, що продюсер Полякової попередив організаторів концерту до Дня Незалежності про ризики: "Якщо аудиторія не прийме...".

А ще Politeka повідомляла, що НС сталася в особняку Олі Полякової, співачка показала перші кадри: "Вона виживе…".