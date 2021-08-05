Скандал з групою Green Grey, яка не змогла виступити у великому святковому концерті до Дня Незалежності України, набирає обертів
Як відомо, раніше музиканти Green Grey поскаржилися, що спочатку їм також запропонували взяти участь у святковому концерті, проте пізніше група сповістили, що виступати будуть тільки російськомовні артисти, тому так у них немає жодної пісні українською, виступити вони не зможуть.
В результаті група вирішила провести власний концерт в день свята. Green Grey збиралися презентувати новий альбом на даху ЦУМ.
Однак, і цей виступ гурту не відбудеться. Про це повідомили організатори концерту на своїй сторінці в Facebook.
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"Коли команда Svitlo Concert погоджувала з представниками групи цей захід, то, на жаль, не володіла повною інформацією про ситуацію, що склалася навколо групи за останні кілька місяців. Отримавши Ваші коментарі та запити, побачивши відео з висловлюваннями соліста Мурика, ми прийняли рішення не проводити захід на одній з локацій, які ми орендуємо. Ми, Svitlo Concert, про мистецтво та культуру. Ми обожнюємо нашу Україну» і цим все сказано", - повідомили організатори.
Зазначимо, багато українців підтримали таке рішення.
"Спасибі за вашу громадянську позицію", "спасибі за позицію💛 💙 поважати один одного, нашу культуру, історію і мову", "це дуже правильний вчинок. Подумки я з вами вже прощалася, і це було досить важко, тому що у вас прекрасні програми", "Спасибі за позицію 💪 радує, що не все можна купити за гроші! Впевнено ставлю👍", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, рок-гурт Green Grey заборонили співати на концерті на честь Дня Незалежності.
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