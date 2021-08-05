Співачка і актриса Дженніфер Лопес у компанії молодих дівчат змогла перевершити саму себе

Дженніфер Лопес продовжує бути в центрі уваги після того, як заявила про стосунки з Аффлеком і бурхливо відсвяткувала своє 52-річчя з актором на дорогій яхті. Причому зірка відзначилася - без скромності позувала в бікіні, щоб довести: вона як і раніше молодо виглядає.

Останні кадри, представлені на фан-акаунті, присвяченому життю зірки, також показані модні образи Лопес. У повсякденному житті артистка віддає перевагу спортивним лукам і цей раз не був винятком.

У компанії молодих красунь Лопес виглядала в квітчастих лосинах нітрохи не гірше.

"Я вкрай рідко пропускаю тренування. Іноді, звичайно, я можу допізна працювати, але в таких випадках я кажу собі: Просто зроби це, всього лише одна година", – говорила раніше Лопес в інтерв'ю, розкриваючи секрет успіху по догляду за тілом.

При цьому Дженніфер не голодує, щоб залишатися стрункою, але багато займається з двома різними тренерами і користується послугами дієтолога, що складає їй правильне «корисне» меню.

У тренерів різні підходи: Кірш-шанувальник планки, віджимань і боксу, Андерсон ж вибирає комплексні вправи з невеликою вагою.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес здивувала поцілунком з Беном Аффлеком:"це називається старість".

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