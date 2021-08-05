Відома телеведуча Лілія Ребрик показала кумедні кадри зі зйомок на даху

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча і просто красуня Лілія Ребрик, яка нещодавно показала спекотні кадри відпочинку з чоловіком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кумедним відео зі зйомок на даху, на якому з'явилася в цікавому образі.

Як видно, перед камерою Лілія позує в розкішній рожевій вишиванці з чорним візерунком, яка красиво підкреслює її витончені форми. Однак, сильний вітер, який вирував на даху, задер поділ сукні і засвітив дещо зайве, хоча телеведучу це, схоже, зовсім не засмутило.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Готуємо для Вас святковий випуск @ranok_ua до Дня Незалежності. Не всі кадри увійдуть в ефір, тому нехай це залишиться тут". Користувачі в захваті від нового відео Лілії телезірку засипають компліментами в коментарях. Деякі жартівливо назвали зірку: "Мерилін Монро по-українськи".

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