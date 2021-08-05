Артисти "Дизель шоу" віддали данину Дню нижньої білизни, продемонструвавши свої найзухваліші образи
Новий яскравий пост з'явився на офіційній сторінці "Дизелів" в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому гумористи нагадали українцям про незвичайне міжнародне свято, яке відзначають далеко не всі: дні нижньої білизни.
"Сьогодні воістину всенародне свято! Так чи інакше це стосується кожного. Можна відмінно відзначити наприклад-влаштувати костюмовану вечірку. З Днем нижньої білизни, друзі!", - йдеться в публікації.
В якості подарунка українцям вирішили показати фотографії з артистами «Дизель шоу», коли ті демонстрували спідніше для своїх номерів.
Зокрема, на знімках можна побачити Вікторію Булітко, Яну Глущенко, Євгена Гашенка та Сергія Писаренка. Останній засвітився в яскраво-червоному комплекті з трусів і ліфчика, а також пальто і капелюсі.
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Шанувальники артистів не змогли пройти повз такого поста.
"Круто ще раз круто", "Вікуся це шо за бобо возка ...шооо так скора подіяв!", "А ци**к як не було так і не буде", - пишуть люди.
Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" зважилася на одкровення про особисте життя.
Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Писаренко в шовковій сорочці вразив новим досягненням.
Також Politeka писала, що Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру.