Артисти "Дизель шоу" віддали данину Дню нижньої білизни, продемонструвавши свої найзухваліші образи

Новий яскравий пост з'явився на офіційній сторінці "Дизелів" в Instagram, повідомляє Politeka.net. У ньому гумористи нагадали українцям про незвичайне міжнародне свято, яке відзначають далеко не всі: дні нижньої білизни.

"Сьогодні воістину всенародне свято! Так чи інакше це стосується кожного. Можна відмінно відзначити наприклад-влаштувати костюмовану вечірку. З Днем нижньої білизни, друзі!", - йдеться в публікації.

В якості подарунка українцям вирішили показати фотографії з артистами «Дизель шоу», коли ті демонстрували спідніше для своїх номерів.

Зокрема, на знімках можна побачити Вікторію Булітко, Яну Глущенко, Євгена Гашенка та Сергія Писаренка. Останній засвітився в яскраво-червоному комплекті з трусів і ліфчика, а також пальто і капелюсі.

Шанувальники артистів не змогли пройти повз такого поста.

"Круто ще раз круто", "Вікуся це шо за бобо возка ...шооо так скора подіяв!", "А ци**к як не було так і не буде", - пишуть люди.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" зважилася на одкровення про особисте життя.

Як повідомляла Politeka, зірка "Дизель шоу" Писаренко в шовковій сорочці вразив новим досягненням.

Також Politeka писала, що Яна Глущенко з "Дизель шоу" показала красеня-чоловіка, "осідлавши" його на камеру.