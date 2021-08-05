Чоловік знаменитої української прима-балерини і судді шоу "Танці з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов показав своє незвичайне захоплення

Зараз пара танцюристів балету насолоджується відпочинком на Мальдівах, радуючи шанувальників новими кадрами з курорту. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Стоянов поділився новим відео, на якому показав, що в поїздці вони з дружиною встигають не тільки полежати на пляжі, але ще і спробувати себе в нових ролях.

Так, пара відвідав майстер-клас зі створення косметики своїми руками. Такі заняття явно подобаються Стоянову, адже раніше він вже показував створені власноруч свічки.

На новому відео танцюрист під керівництвом дівчини-майстра створює мило і бальзам для губ, а його дружина знімає все на відео.

"Тепер я перепишу тебе в телефоні "Мій алхімік", - вимовляє балерина.

"В цілому, нюансів досить багато: починаючи від витриманого температурного режиму, закінчуючи підбором масел. Але я кайфував від процесу і в якийсь момент навіть перестав реагувати на питання дружини)) занурився в процес, так би мовити", - поділився враженнями у своєму пості сам "миловар".

На кадрах Стоянов працював у спеціальному халаті, захисних окулярах і масці. Виглядав танцюрист при цьому справжнім професіоналом.

"Ну все, Стоянов, без роботи ти точно не залишишся", - додала Кухар.

Пара залишилася вкрай задоволена результатами своєї праці. В кінці у Стоянова вийшло три шматочки мила і баночка бальзаму для губ.

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