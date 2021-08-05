Відома українська співачка Надія Мейхер показала мрійливий образ, натхненний популярним фільмом

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому колишня солістка ВІА Гри вирішила процитувати один з культових фільмів сучасності - »достукатися до небес". Мейхер поділилася відомою цитатою зі словами:»на небесах тільки й кажуть, що про море". Судячи з усього, сам фільм і ці слова справили на актрису сильне враження.

Мейхер супроводила цей пост новими фото, на яких позувала в мрійливому і дуже жіночному образі. Співачка сиділа в променях заходу сонця в сукні зі спокусливою лінією декольте. Біло-сині розводи на тканині робили наряд дуже елегантним. Також, судячи зі знімка, на обличчі співачки було мінімум макіяжу.

Шанувальники не змогли пройти повз пост зірки.

"Богиня", "красива леді", "ви добре виглядаєте", "Королева красуня", "красуня", "скільки пристрасті", "Хороша мати", "шикарна", "Я не знаю російської, але її декольте – легенда в Греції", - пишуть люди в коментарях.

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