"Квартал 95" виступив в Ужгороді, де їх разом з глядачами накрила стихія

Зірки "Квартал 95" зараз займаються активною концертною діяльністю, буваючи в різних містах України, пише Politeka.net. Цього разу артисти побували в Ужгороді.

Один з акторів студії, Юрій Ткач, у своєму сторіс Instagram розповів, де планується виступ, засвітивши сіре небо.

"Сьогодні зібралися в Ужгороді відбабахати концерт разом з "Кварталом" в красивому залі, на відкритому просторі. Дуже сподіваємося, що сьогодні не буде дощу", - поділився Ткач.

Однак надії артистів не виправдалися, адже погода Ужгород влаштувала справжні випробування. Через кілька годин Ткач показав відео, зняте під час концерту.

На кадрах Юрій показав, що в місті почалася злива, але глядачі не покинули свої місця, а вирішили сховатися під парасольками, і наділи дощовики.

"Зараз, якщо бачите, валить дощ, люди сидять з парасолями", - сказав Ткач, відмітивши в Сторіс Євгена Кошового.

Колега артиста, Олена Кравець, також опублікувала відео з концерту. На кадрах зірки "Кварталу" вишикувалися на сцені, виконуючи пісню, а в цей час люди ховалися під парасолями, сидячи на місцях.

На деяких кадрах було видно, що злива була сильна, але людей, це, мабуть не злякало.

Зазначимо, що раніше негода зірвала концерт співачки Ірини Федишин, яка повинна була виступити на Івано-Франківщині.

"Через дуже сильну зливу зірвало дах сцени, повалило дерева. Все обладнання намокло", - розповідала днями артистка.

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