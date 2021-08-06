Актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала себе на відпочинку

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є однією з актрис "Жіночого кварталу". Дівчина славиться своєю спортивною фігурою. Також вона активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

На цей раз дівчина поділилася новою серією фотографій в Instagram. Зараз вона знаходиться на відпочинку в Грузії, в місті Тбілісі. На першому знімку Катя сидить навпочіпки в горах, на краю скелі. Вона жартома підписує фото: "Розпальцювання по-грузинськи".

Блондинка і тут не упустила можливості показати свою ідеальну спортивну фігуру.

Шанувальники засипали улюблену актрису "Жіночого кварталу" компліментами про її фігуру: "Красуня", "Краса та яка", "Українська Басота в Грузії", "Кручу, верчу, знову в Грузію хочу", "Вогонь", "Яка краса".

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