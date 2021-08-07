Телеведучий Богдан Юсипчук розповів, як досягти щастя



Як передає Politeka.net, новий пост володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Новина про весілля телеведучого і фіналістки " Холостяка "Юлією" Зайкою "стала справжньо "бомбою" українського шоу-бізнесу, але як виявилося пізніше, все виявилося постановою.



Телеведучий і далі продовжує вести активну діяльність в соцмережах, і цього разу поділився філософськими думками про щастя.

"Щоб сказати щастю "так" ми повинні навчиться говорити "ні" людям і речам, які завдають нам біль. Життя дане не для того, щоб чекати, коли пройде злива...а для того, щоб ми навчилися танцювати під дощем", - написав Юсипчук.





Підписники Юсипчука оцінили не тільки глибину думки телеведучого, але і його зовнішність.

"Прекрасне фото. Пост з глибоким змістом, згодна з кожним словом", "Дуже круте фото"," Як здорово сказано", "Гарне фото і слова правильні. Ти як завжди🔥", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, Ведучий" 1+1 "після фальшивого весілля з фіналісткою" Холостяка "звернувся до українців:" не хочу тиснути на жалість, але...".

Як повідомляла Politeka, Фіналістка "Холостяка" поплатилася за весільну виставу з ведучим" 1+1":"Тепер не скоро заміж вийде".

Також Politeka писала, що Юля "Зайка" з "Холостяка" після ганьби з фальшивим весіллям зробила несподіване зізнання:"Давайте чесно, яка...".