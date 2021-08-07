Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала, як відпочиває з дітьми в Туреччині
Як передає Politeka.net, відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Місце для літньої відпустки Камалія вибрала, на перший погляд, досить дивне. Разом з дочками Мірабеллою та Арабеллою співачка вирушила турецьке місто Фетхіє, яке стало одним з епіцентрів пожеж в країні.
За останній тиждень Туреччина пережила 137 пожеж у 32 містах – масштабні загоряння призвели до скасування бронювання в основних туристичних центрах.
Судячи з усього, пожежі вже вдалося локалізувати та загасити, так Камалія каже, що їх відпочинок проходить без інцидентів.
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"Нам пожежі не страшні. Вони далеко від нас", - поділилася співачка.
На опублікованих кадрах Камалія разом зі своїми доньками-близнючками позували в басейні.
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