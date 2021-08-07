Дружину футболіста Олександра Зінченка владу Седан виписали з пологового будинку з новонародженою дочкою
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дружина Зінченка похвалилася, як новоспечений батько зустрів їх.
Зокрема, дівчина показала, як було прикрашено їх житло по поверненню додому.
На кадрах видно, що будинок прикрасили кулями, квітами та іграшками, на стінах красувалися написи: "Ласкаво просимо додому" і "Єва" англійською мовою.
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Також Влада Седан розсекретила ім'я новонародженої доньки. Дитину назвали Єва.
"Як же тато красиво нас зустрічав", - написала дружина футболіста.
Фолловери почали вітати сімейство, зазначивши, що Єва - дуже красове ім'я і дівчинка виросте красунею, як її мама.
"Вітати",
"Привіт Єва",
"Єва-прекрасне ім'я❤️",
"Які милі, нехай деовчка росте здоровою і красивою", - пишуть в мережі.
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