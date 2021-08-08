Телеведучий Володимир Остапчук показав, як дружина розважає його вдома

Як передає Politeka.net, у 2020 році телеведучий одружився на Христині Горняк, до якої пішов від своєї першої дружини Олени Войченко. У мережі парочка демонструє яскраві почуття і дуже активне дозвілля. На свіжому відео Остапчук показав, як Христина веселить його вдома.

Дівчина була одягнена в тілесний домашній костюм, який підкреслив її струнку фігурку. Зверху вона накинула простору білу сорочку. Христина танцювала, а Остапчук записував танці коханої на камеру.

"Королева танців", - підписав відео артист.

Як відомо, сам Володимир Остапчук брав участь у проекті «Танці з зірками». Христина теж активно займалася танцями в дитинстві, а зараз бере приватні уроки у хореографа, щоб знову вийти на паркет. У себе в Instagram красуня часто ділиться відео зі своїх виступів.

Нагадаємо, що Христина Горняк задерла сукню і захопила видом на прогулянці:"Гуляй, шалена...".

Ще Politeka писала, що Христина Горняк не стала мовчати після інтерв'ю колишньої дружини Остапчука: "я попередила Олену...".

Також Politeka повідомляла, що Христина Горняк в купальнику розтягнулася на пісочку:"Вови не вистачає".