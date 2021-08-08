Телеведучий Володимир Остапчук показав, як дружина розважає його вдома
Як передає Politeka.net, у 2020 році телеведучий одружився на Христині Горняк, до якої пішов від своєї першої дружини Олени Войченко. У мережі парочка демонструє яскраві почуття і дуже активне дозвілля. На свіжому відео Остапчук показав, як Христина веселить його вдома.
Дівчина була одягнена в тілесний домашній костюм, який підкреслив її струнку фігурку. Зверху вона накинула простору білу сорочку. Христина танцювала, а Остапчук записував танці коханої на камеру.
"Королева танців", - підписав відео артист.
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
В Україні знову вводять жорсткі штрафи, від 1700 до 5100 гривень: кому і за що доведеться заплатити
Найбагатша співачка України здивувала зверненням з охопленої вогнем Туреччини: "Пожежі нам..."
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Полякова зважилася показати нерідного батька, про якого завжди мовчала: "Не розповідала цю історію нікому"
Як відомо, сам Володимир Остапчук брав участь у проекті «Танці з зірками». Христина теж активно займалася танцями в дитинстві, а зараз бере приватні уроки у хореографа, щоб знову вийти на паркет. У себе в Instagram красуня часто ділиться відео зі своїх виступів.
Нагадаємо, що Христина Горняк задерла сукню і захопила видом на прогулянці:"Гуляй, шалена...".
Ще Politeka писала, що Христина Горняк не стала мовчати після інтерв'ю колишньої дружини Остапчука: "я попередила Олену...".
Також Politeka повідомляла, що Христина Горняк в купальнику розтягнулася на пісочку:"Вови не вистачає".