Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, поділилася ексклюзивними кадрами з виступу
Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явилося відео, на якому вона виступала в невеликому залі. Як відомо, під час карантину зірка дуже засмучувалася через те, що не може виступати перед публікою. Співачка зізнавалася, що сумує за концертами і гастролями. Тому відразу ж, як тільки скасували карантин, Кароліна повернулася до активної роботи.
На відео красуня постала в надто короткій сукні. Вона стояла посеред сцени і активно рухалася, на скільки дозволяло їй плаття. Поруч з Лорак запалювало два красеня з балету, які були одягнені в шкіряні комбінезони. Зірка виконувала один зі своїх хітів, а глядачі в залі щосили веселилися.
Відзначимо, що в серпні Лорак вперше за довгий час планує дати концерти в Україні. Про це зірка, яку критикують за роботу в Росії, повідомила у себе в Instagram.
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Нагадаємо, що Ані Лорак в халатику без макіяжу змусила собі заздрити:"Гарного дня".
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