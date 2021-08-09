Українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе в Росії, поділилася ексклюзивними кадрами з виступу

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явилося відео, на якому вона виступала в невеликому залі. Як відомо, під час карантину зірка дуже засмучувалася через те, що не може виступати перед публікою. Співачка зізнавалася, що сумує за концертами і гастролями. Тому відразу ж, як тільки скасували карантин, Кароліна повернулася до активної роботи.

На відео красуня постала в надто короткій сукні. Вона стояла посеред сцени і активно рухалася, на скільки дозволяло їй плаття. Поруч з Лорак запалювало два красеня з балету, які були одягнені в шкіряні комбінезони. Зірка виконувала один зі своїх хітів, а глядачі в залі щосили веселилися.

Відзначимо, що в серпні Лорак вперше за довгий час планує дати концерти в Україні. Про це зірка, яку критикують за роботу в Росії, повідомила у себе в Instagram.

Нагадаємо, що Ані Лорак в халатику без макіяжу змусила собі заздрити:"Гарного дня".

Ще Politeka писала, що Лорак похвалилася фігурою в дуже короткій сукні: кадри з гримерки.

Також Politeka повідомляла, що Лорак слідом за Лободою спробує заробити грошей в Україні: "Мої улюблені...".