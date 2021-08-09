Популярний український артист Дзідзьо вразив шанувальників новим фото з Олександром Пономарьовим

Як передає Politeka.net, Дзідзьо (Михайло Хома) є відомим музикантом. Також нещодавно артист розлучився зі своєю дружиною Ярославою Притулою, відомою під псевдонімом Slavia. Дзідзьо активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу артист виклав нову публікацію. На знімку він у чорному костюмі разом з відомим українським співаком і продюсером Олександром Пономарьовим.

"Друг Александ Пономарьов, вітати тебе з Удень Народження. Тебе наш талант, творити, писати, співати і нехай збувати твого бажання.", привітав артиста Дзідзьо.

Шанувальники засипали артистів приємними словами в коментарях: "які таланти! Вітаємо", " Дзідзьо красень!", "Золоті голоси України".

Але також, шанувальники здивувалися зовнішнім виглядом артистів і задалися питанням: "куди ж Ви так в хороший, легкий, літній день? (Не на похорон сподіваюся)"

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