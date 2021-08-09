Дочка легендарної співачки Алли Пугачової Крістіна Орбакайте поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Крістіна Орбакайте є відомою російською артисткою. Також вона відома як дочка легендарної співачки Алли Пугачової. Співачка активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новими публікаціями.

Цього разу Христина поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку 50-річна Орбакайте показує, як молодо виглядає. Христина славиться своєю шикарною фігурою після народження трьох дітей.

"Поклич мене серед ночі або дня..", процитувала свою пісню артистка.

Шанувальники засипали співачку приємними словами в коментарях і порівняли її з молодшою донькою Клавою: "Тут ви з Клавою дуже схожі", "Просто обожнюю. Шикарна і кохана, щастя тобі і твоїм чудовим дітям Христина", "Схожа, але не Христина", "Красива і кохана! Приклад для всіх жінок", "Така юна", "Молода...чудова!"

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