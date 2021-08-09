Українська співачка Анна Корсун, яка відома під псевдонімом MARUV, презентувала нову пісню

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явився короткий танець під її новий трек. Красуня позувала в синьому латексному костюмі і синій перуці. Костюм традиційно прикрашали і доповнювали панчохи і шкіряні ремені.

"Новий трек від мого АльтерЕго @shlakoblochina і @boosinofficial вже на підльоті. 10.08 прем'єра! А поки що цей звук вже доступний в ТікТок, тому чекаю ваші відосики під нього", - зазначила співачка.

"Я останній шанс даю тільки по любові. Я даю тільки по любові",-проспівала артистка на відео, а шоу-балет їй підтанцьовував.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Аня, ти сьомий елемент", "Як же я обожнюю Ваше АльтерЕго", "До списку улюблених пісень Марув, однозначно", "Красуня без комплексів!", "Все одне і теж, нічого нового! Стоїш на місці! Костюми твої набридли, треш!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що MARUV прийняла душ прямо на вулиці: "Моя пристрасть".

Раніше писалося про те, що MARUV в латексі з пікантними вирізами не стала приховувати свої принади: "Бомбіта-сеньйорита".

А ще Politeka повідомляла, що MARUV в ліжку чесно розповіла, як домоглася успіху: "прозвучить жахливо, але...".