Українська співачка Анна Корсун, яка відома під псевдонімом MARUV, презентувала нову пісню
Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явився короткий танець під її новий трек. Красуня позувала в синьому латексному костюмі і синій перуці. Костюм традиційно прикрашали і доповнювали панчохи і шкіряні ремені.
"Новий трек від мого АльтерЕго @shlakoblochina і @boosinofficial вже на підльоті. 10.08 прем'єра! А поки що цей звук вже доступний в ТікТок, тому чекаю ваші відосики під нього", - зазначила співачка.
"Я останній шанс даю тільки по любові. Я даю тільки по любові",-проспівала артистка на відео, а шоу-балет їй підтанцьовував.
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У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.
"Аня, ти сьомий елемент", "Як же я обожнюю Ваше АльтерЕго", "До списку улюблених пісень Марув, однозначно", "Красуня без комплексів!", "Все одне і теж, нічого нового! Стоїш на місці! Костюми твої набридли, треш!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що MARUV прийняла душ прямо на вулиці: "Моя пристрасть".
Раніше писалося про те, що MARUV в латексі з пікантними вирізами не стала приховувати свої принади: "Бомбіта-сеньйорита".
А ще Politeka повідомляла, що MARUV в ліжку чесно розповіла, як домоглася успіху: "прозвучить жахливо, але...".