Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав дивний вантаж, яким заповнила його багажник молодша дочка
Як відомо, популярний український комік любить веселити публіку не тільки на сцені, але і в житті. Час від часу він ділиться в соцмережах кумедними кадрами з собою і членами своєї сім'ї.
Як пише Politeka.net, цього разу Кошовий вирішив показати "багатства" своєї молодшої дочки Серафими.
У своїх сторіз артист поділився коротким відео, на якому продемонстрував багажник своєї машини. Він виявився завалений безліччю м'яких іграшок у вигляді "міньйонів" з популярного дитячого мультика.
"Ось, друзі, У мене тут оселилися в багажнику...різнопланові "Ба-ба-ба", - вимовляє за кадром Кошовий, демонструючи іграшки і передражнюючи характерний говір "міньйонів".
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Поруч з батьком тут же з'являється задоволена собою 6-річна Серафима.
"Це все мої друзі", - зізнається дівчинка.
Слова дочки неабияк повеселили коміка.
"Нелегали і їх куратор Сімка", - підписав кадри Кошовий.
Відзначимо, що зірка "Кварталу" виховує двох дочок. Крім молодшої Серафими, у нього є ще 13-річна Варвара.
Нагадаємо, стихія влаштувала справжнє випробування Кошовому, Кравець та іншим зіркам"Квартал 95".
Як повідомляла Politeka, Кошовий на всю країну зізнався в почуттях байдужою до нього дівчині.
Також Politeka писала, що Євген Кошовий змінив сцену "Квартал 95" на королівський трон.