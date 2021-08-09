Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав дивний вантаж, яким заповнила його багажник молодша дочка

Як відомо, популярний український комік любить веселити публіку не тільки на сцені, але і в житті. Час від часу він ділиться в соцмережах кумедними кадрами з собою і членами своєї сім'ї.

Як пише Politeka.net, цього разу Кошовий вирішив показати "багатства" своєї молодшої дочки Серафими.

У своїх сторіз артист поділився коротким відео, на якому продемонстрував багажник своєї машини. Він виявився завалений безліччю м'яких іграшок у вигляді "міньйонів" з популярного дитячого мультика.

"Ось, друзі, У мене тут оселилися в багажнику...різнопланові "Ба-ба-ба", - вимовляє за кадром Кошовий, демонструючи іграшки і передражнюючи характерний говір "міньйонів".

Поруч з батьком тут же з'являється задоволена собою 6-річна Серафима.

"Це все мої друзі", - зізнається дівчинка.

Слова дочки неабияк повеселили коміка.

"Нелегали і їх куратор Сімка", - підписав кадри Кошовий.

Відзначимо, що зірка "Кварталу" виховує двох дочок. Крім молодшої Серафими, у нього є ще 13-річна Варвара.

Нагадаємо, стихія влаштувала справжнє випробування Кошовому, Кравець та іншим зіркам"Квартал 95".

Як повідомляла Politeka, Кошовий на всю країну зізнався в почуттях байдужою до нього дівчині.

Також Politeka писала, що Євген Кошовий змінив сцену "Квартал 95" на королівський трон.