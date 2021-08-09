Популярна українська ведуча Леся Нікітюк вразила образом у яскравій сукні, яку підібрала спеціально для зустрічі з культовим футболістом

Зірка поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому у властивій їй жартівливій манері розповіла про свою нову подорож. Про це пише Politeka.net.

Так, Леся повідомила, що прилетіла на португальський острів Мадейра. При цьому ведуча не могла не пожартувати про те, що нібито готується до зустрічі зі знаменитим португальським футболістом Кріштіану Роналду.

"Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі і прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбуватися, стою і чекаю", - написала Нікітюк.

На нових фото вона позувала в обтягуючій яскраво-зеленій сукні з дуже тісним ліфом, який так і привертав увагу до її зони декольте. Ведуча виглядала дуже щасливою на тлі місцевих красот.

Шанувальники не змогли пройти повз її пост.

"Леся, вам плаття в грудях не тисне?", "Хлопці, хтось бачив когось краще Лесі? Ось і я ні", "плаття як у Лілії Ребрик і точно така ж резинка на волоссі", "Красиво жити не заборониш!", "Норм наречений, це навіть краще капітана далекого плавання. І свекруха буде далеко", - пишуть люди.

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