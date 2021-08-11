Популярний російський співак та композитор Ігор Ніколаєв ніжно привітав свою третю дружину Юлію Проскурякову з Днем народження

Як пише Politeka.net, 61-річний народний артист Росії Ігор Ніколаєв дуже чуттєво привітав свою дружину Юлію Проскурякову з її 39 Днем народження.

"З Днем народження, кохана! Ти просто найкраща з найкращих", - написав Ніколаєв.

Також він опублікував відео-підбірку своїх фотографій з дружиною та зізнався, що свою пісню "Лучшая из лучших" присвятив Проскуряковій, адже лише з нею пізнав сімейне щастя.

Нагадаємо, що Ігор Ніколаєв та його майбутня дружина Юлія Проскурякова познайомилися у 2008 році на концерті музиканта. Тоді Юлія заспівала Ніколаєву авторську пісню, чим вразила співака. У 2010 році пара вирішила узаконити свої стосунки, а через 5 років у них народилася дочка Вероніка.

До цього музикант уже був двічі одружений – перший шлюб був із Оленою Кудряшовою, а другий зі співачкою Наташею Корольовою, який тривав аж 9 років. Попри те, що Ніколаєв і Корольова розлучилися задовго (у 2001 році) до знайомства співака з Проскуряковою, й Корольова давно має іншого чоловіка, фанати й досі порівнюють двох жінок.

Нещодавно, Юлія Проскурякова не витримала й жорстко відповіла на такі порівняння. Жінка сказала, що вона "не Наташа, ніколи нею не була і не хоче бути". Юлія зазаначила, що живе своїм життям і не потребує оцінок.

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