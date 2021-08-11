Відомий український телеведучий Ігор Кондратюк відправився на відпочинок до Америки, що обурило користувачів мережі

Як пише Politeka.net, телеведучий Ігор Кондратюк прославився завдяки телепрограмі "Караоке на Майдані", яку вів 20 років, а також як суддя талант-шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор". Зараз Кондратюк веде ток-шоу "Кондратюк у понеділок" та багато подорожує. Подробицями особистого життя Ігор Кондратюк ділиться у своєму Instagram. Так, нещодавно чоловік відпочивав у ОАЕ, а зараз знаходиться в американському місті Лас-Вегас.

"Лас-Вегас не змінюється. Лиш маски на обличчях випадкових гостей та записних гультяїв... А шоу стало менше: пандемія і масові заходи – несумісні", - пише Кондратюк.

Зауважимо, що деяким шанувальникам не сподобалися часті виїзди телеведучого за кордон. Вони з сарказмом написали, що відпочинок в Америці – це дуже патріотично й у коментарях виникла суперечка. На свій захист Кондратюк сказав, що його розуміння патріотизму допускає виїзди за кордон.

До того ж, Кондратюка звинуватили у тому, що він різко висловлюється про російських артистів, які збираються виступати в Україні. На думку користувачів у мережі, таким чином Кондратюк обмежує їхні можливості слухати, кого вони хочуть, а сам їздить в Америку.

"Патріотичний відпочинок. У вас просто подвійні стандарти", - написали Кондратюку.

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