Популярна українська співачка Даша Астаф'єва показала, з ким розважається в ліжку вранці

34-річна екс-солістка гурту NikitA, актриса і зірка Playboy показала, як проходить її ранок. Як пише Politeka.net, відповідними кадрами співачка поділилася в розділі сторіз свого Instagram.

На відео можна побачити, як Даша лежить в ліжку, обіймаючи розкішну білу собаку породи сіба-іну. Співачка зворушливо притискає пса до себе і наспівує жартівливу пісеньку.

"Вранці ми такі лисиці. Ми приносимо свої вам вуса. А що, знаєте, означають вуса? Це ознаки лисячої краси!",- співає Даша, а потім забавно верещає, ніби від переповнючого її щастя.

Весь цей час співачка гойдається з собакою і обіймає її, притискаючись щокою до її морді. Варто відзначити, що вихованець явно не в захваті від таких ніжностей.

"Біла ночі. Білі ранки", - підписала кадри Астаф'єва.

Псом на відео виявилася її домашня улюблениця на прізвисько Луна. Раніше співачка розповідала, що незважаючи на ангельську зовнішність, білосніжна собака – справжній демон, який любить бешкетувати вдома. Крім Луни у Даші є ще один пес породи сіба-іну на прізвисько Чічіко. Співачка обожнює своїх чотириногих друзів і проводить з ними багато часу.

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