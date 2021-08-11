Французька модель Тіна Кунакі, яка вийшла заміж за актора Венсана Касселя, вразила незвичайним хобі

Як передає Politeka.net, 24-річна модель опублікувала у себе в Instagram селфі, на якому позувала в шоломі для занять єдиноборствами. Тендітна красуня натягнула шолом на голову, приховавши своє прекрасне обличчя.

"Заспокоююся", - загадково підписала фото модель.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Прекрасний боксер", «боєць Тіті», «винищувач», «тобі дуже пасує», «не хотів би вставати з тобою в пару», «відмінний боєць», "Занадто красива для такого спорту", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, Тіна Кунакі вийшла заміж за зіркового чоловіка в 2018 році. До весілля парочка зустрічалася два роки. Подружжя виховує дочку Амазоні, яка народилася в 2019 році. Як розповідали зірки в інтерв'ю, вони познайомилися на Ібіці. При цьому Тіна навіть не знала, що Кассель відомий актор.

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