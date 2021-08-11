Дружина колишнього героя шоу "Холостяк", телеведучого Микити Добриніна, Даша Квіткова, розповіла, що змінилося після народження сина

Даша Квіткова і Микита Добринін почали будувати відносини під час зйомок у шоу "Холостяк", пише Politeka.net. Пара одружилася, а нещодавно стала батьками маленького сина Лева.

У своєму Instagram блогерка Квіткова ділиться різними думками. Зокрема, в новому пості молода матуся розповіла, що з народженням сина стала частіше згадувати своє дитинство.

За словами дівчини, був час, коли вона вчилася в школі, де дивилися на одяг, але на той момент в сім'ї не було грошей для покупки брендових речей.

"Тоді у мене була своя фішка. Я з трепетом доглядала за кожною своєю річчю, завжди була охайною. Я регулярно прала і прасувала свої речі, що дозволяло мені завжди добре виглядати

Часи змінюються, як і мій гардероб. Але звичка "виглядати з голочки" залишилася зі мною назавжди",- поділилася красуня, показавши, як виглядала до популярності.

"Даш, красуня🔥 🔥 🔥", " дуже красива❤️", " красива, жіночна❤️🔥", " такий легкий мейк❤️", " яка красива😍", "Лев схожий на маму!", "Дашенько, ви з народженням синочка стали виглядати ще жіночніше, мило і до біса красиво", - написали коментатори.



