Російська співачка Наташа Корольова похвалилася моложавим виглядом, повністю відмовившись від косметики

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала фото без фотошопу і фільтрів. 48-річна зірка сиділа за столом, демонструючи, як розслабляється за вечерею. Поруч з артисткою стояло два келихи, імовірно, з вином і коньяком. Корольова позувала для фото без макіяжу, не боячись здатися негарною. Не забула артистка похвалитися значним декольте. Образ вона доповнила пов'язкою на волоссі.

"Знакове місце моїх спогадів!",- підписала фото Корольова.

У коментарях зірці 1990-х залишили масу приємних слів.

"Ви приголомшлива ніжна і я вас обожнюю. Сподіваюся, чоловік не ревнує нас", "Моя запальничка", "Ви найкраща, люблю вас", "прекрасна жінка", "ви просто красуня", "Наташка молодець, ніколи не постаріє, коли душа молода!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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