Відома світова модель plus-size Ешлі Грем новим відео сполошила мережа, нагадавши багатьом шанувальникам Дашу Астаф'єву

32-річна володарка пишної фігури, яка не вписується в стандарти краси, записала новий ролик. У ньому Ешлі продемонструвала себе у всій красі і не посоромилася показати недоліки, причому Грем навмисно зробила акцент на вже округлому животі.

Виставлений ролик моделі на сторінці в Instagram тв-шоу «Зірковий шлях», сполошив шанувальників української співачки і моделі Даші Астаф'євої. У короткому відео зірка з темним розпущеним волоссям дивно нагадувала Дашу, про що стали масово помічати в мережі.

"Поки не прочитала, що на Астаф'єву схожа-не помічала 😂 Люблю Ешлі за її впевненість в собі , дама без комплексів 🔥; я подумала, що це Астаф'єва фільтр наклала, з фільтром танцює; пішло....і вульгарно....і до чого це не зрозуміло 😝; сором і сором! Шкода що скромність нині не в моді. Суцільна вульгарність😬 😏; прямо копія Даші Астаф'євої; навіщо вагітної ось так себе виставляти на публіку? Занадто!"- пишуть користувачі.

Варто відзначити, що зазвичай фігура Ешлі викликає завжди бурхливу реакцію, тому вона не боїться ділитися на сторінці в соціальній мережі Instagram фотографіями. У одних знімки викликають захват, а У інших – привід черговий раз подумати про те, що зірці пора схудне.

Нагадавши, Астаф'єва в наряді з сріблястих ланцюжків показала, як виглядає чуттєвість.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єву на відпочинку несподівано роздягли, показавши декольте крупним планом.

Також Politeka писала, що Астаф'єва в леопардовому купальнику несподівано заговорила про небезпеки на відпочинку.