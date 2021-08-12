Відомий український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка на нацвідборі конкурсу "Євробачення", розповів, як його батьки відреагували на публічний камінг-аут, який він влаштував прямо зі сцени

Минулого місяця Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) здивував багатьох українців, поцілувавши чоловіка під час свого виступу на музичному фестивалі. Пізніше співак заявив, що таким чином вирішив зізнатися у своїй бісексуальності. Вчинок знаменитості викликав неоднозначну реакцію в українському суспільстві, проте шанувальники підтримали свого кумира.

Через місяць в інтерв'ю журналістці Аліні Доротюк MELOVIN розповів, як відреагували на його камінг-аут найближчі люди: батьки.

За словами співака, його батько і мати сприйняли те, що трапилося спокійно.

"Відреагували абсолютно нормально. Вони більше переживали за мене, яка буде реакція, як відреагують близькі друзі. Я сказав, якщо запитають, що там ваш син зробив, сказати, щоб запитали мене", - заявив співак.

Він додав, що в цілому після камінг-ауту відчуває себе щасливішим, адже йому більше не потрібно боятися, що правда про його орієнтацію спливе в мережі випадково. Крім того, артист тепер точно знає, що рідні люди його підтримують.

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