Дружина українського шоумена і ведучого Андрія Джеджули показала, як розважається після скандалів з чоловіком

Юлія Леус поділилася новим життєрадісним постом на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. У публікації дівчина розповіла про одне із захоплень, які роблять її щасливою. Як виявилося, Юля-велика фанатка футболу. Нещодавно вона вирушила на матч повболівати за команду «Динамо Київ».

Леус поділилася знімком, зробленим на глядацькій трибуні. На ньому дівчина позує в рожевому вбранні і з широкою посмішкою на обличчі.

"Коли наші перемагають з упевненістю 2: 0, інших емоцій бути не може. Є тут у мене любителі футболу і за яку команду вболіваєте?",- написала Леус.

Її підписники не залишилися осторонь.

"Виглядаєте шикарно футбол звичайно не дуже люблю", "ви карколомні колір костюма красивий", "така красива", "Ух ти, круто вітаю вашу команду з перемогою", - пишуть люди.

Відзначимо, що на початку цього року Леус опинилася в центрі скандалу після того, як звинуватила свого знаменитого чоловіка в тому, що той піднімає на неї руку і всіляко знущається. Масла у вогонь підливав той факт, що на той момент Юлія була від нього вагітна. Леус також повідомила, що розлучається з Джеджулою, проте пізніше сказала, що поки відклала цей процес.

Блогерка народила здорову доньку Аделіни, а не так давно «втекла» з нею від чоловіка на знімну квартиру. Судячи з усього, зараз справи у неї йдуть краще.

Нагадаємо, зовнішність дочки Джеджули від скандального шлюбу з Леус викликала бурхливий захват.

Як повідомляла Politeka, Леус приголомшила страшними одкровеннями про шлюб з Джеджулою.

Також Politeka писала, що дружина шоумена Джеджули після скандалів показала п'ятимісячну доньку.