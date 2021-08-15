Українська співачка Настя Каменських показала незвичайний момент з репетиції свого виступу

Артистка після повернення з відпустки відразу ж почала показувати кадри, в яких виконує свої пісні, щоб підігріти інтригу до майбутніх виступів. Цього разу в короткій квітковій сукні співачка похвалилася виступом з командою.

"Сьогодні у нас з моєю концертною командою починається неймовірний гастрольний заїзд і це буде офігенно! До зустрічі❤️ " - написала Настя, зазначивши міста, в яких в майбутньому їй належить виступити.

Шанувальники відреагували неоднозначно саме на спів співачки, що сидить на стільці в досить неоднозначній позі.

"Обов'язково ноги розставляти? Без цього пісня не заспівається; Аж зарядилася енергією від відео🔥 захотілося руху!; А Дніпро чого обділили?; Хрень повна. Ну все. Минув час. Чи не видавиш з себе нічого. Ну хто небудь подивиться правді в очі?!; Обожнюю цю дівчину😍; низько і вульгарно... Розумна жінка буде вести себе скромніше; що її багато знову стало 😀 😀 до расівая, але важка, все трясеться і таке враження, що тяжко їй» - відповідають в мережі.

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