Маленька дочка відомої української співачки Ані Лорак вирішила змінити імідж, як і мама
Десятирічна дочка знаменитої артистки вирішила з дитинства бути в центрі уваги шанувальників Instagram, тому почала записувати кожен день відео зі свого життя і розповідати про будні і як вони проходять, поки мама працює.
Після відпустки дівчинка залишилася вдома перед кінцем канікул і тепер здивувала перетворенням. Цього разу Соня показала, як сама собі фарбує волосся в блондинистий відтінок, чим привернула увагу аудиторії.
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Соня не тільки вирішила змінити образ, але ще і показала результат перед камерою, сильно нагадуючи при цьому маму. З такою зачіскою і світлими пасмами вона стала сильніше походити на Кароліну.
"Вийшло ось так світло, але це не кінець, скоро і в зелений колір пофарбую" - розповіла Соня в ролику.
Нагадаємо, нещодавно знаменитість порадувала фанатів цілою серією кадрів з відпустки, а по поверненню відразу ж приступила до роботи. Очевидно, більшу частину часу дочка співачки надана сама собі і спілкується з близькими, які за нею доглядають. Раніше Соня помітила, що проводила час саме з бабусею.
Раніше Politeka писала, що 10-річна дочка Ані Лорак показала, хто ще живе разом з ними, домашні кадри: "Мило як".
Нагадаємо, що Ані Лорак в спортивках похвалилася фігурою, заткнувши за пояс 20-річних: "з Седоковою як дві краплі води схожі".
А ще Politeka повідомляла, що дочка Лорак не приховала своїх почуттів до красеня, з'явилися фото: "Прямо як мама".