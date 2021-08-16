Гуморист Ігор Ласточкін з "Ліги сміху" розповів, як відпочиває в Хорватії

34-річний Ігор Ласточкін починав свій шлях гумориста з участі в команді КВК, передає Politeka.net. Артист знімався в різних шоу, а його популярність в Україні зросла, коли він став тренером на програмі "Ліга Сміху".

Примітно, що у 2018 році в парі з Ілоною Гвоздьовою гуморист виграв на шоу"Танці з зірками".

Зараз Ласточкін продовжує займатися розвитком кар'єри, а також активно веде свій профіль в Instagram. На новому фото співак позував в плавках і панамі, він присів на камінь. Як виявилося, гуморист зараз відпочиває в Хорватії.

Фото Ігор підкріпив іронічним підписом:"Скутер, навіть мені дорого... посидіти на камені - безцінно🤝".

За вісім годин публікація зібрала майже 6000 лайків.

"😂 😂 😂", "Так, а пузо де поділося?😂 😂 😂 😂 ", "Талановита людина і актор, може і на камені покататися ефектно😂 🤣 😂 🤣 😜", " найсуворіші хлопці катаються на камені!", "Оригінально😂 🔥", "неймовірна краса дуже добре море❤️🙌 🔥", "раджу з'їздити в містечко що поруч, в Стобречі не кращі пляжі", "Ігоре, куди пузо скинув??? Невже народив раніше терміну? Але ж ще 2 тижні ходити)", - написали шанувальники.

Варто відзначити, що раніше Ласточкін засвітив свій круглий живіт на пляжі.