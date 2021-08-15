Співак Віталій Козловський втратив близьку людину
Як передає Politeka.net, трагічною новиною артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день-пішов з життя мій найкращий тато в світі-Віталій Сергійович Козловський. Пишу не для співчуття, прошу вас помолитися за душу раба Божого Віталія або просто подивіться на ці фотографії і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою", - повідомив співак.
Також Віталій прикріпив зворушливі кадри з батьком.
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Козловський раніше розповідав, що перевіз батька зі Львова до Києва.
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