Молодий український співак Антон Wellboy розповів про свою співпрацю з Тіною Кароль

Тіна Кароль записала дует з Wellboy для свого альбом дуетів"Молода кров". Туди також увійшли спільні композиції з Latexfauna, Самнасам, Ivan Navi, Аліна Паш, група KAZKA і Микита Ломакін.

Wellboy розповів про цікавий збіг.

"Поступила пропозиція, і я хотів дуже сильно, тому що «Хороший парень» - ну, типу, Welboy. Ну звичайно це мало статися, от всі карти складалися так, щоб я заспівав з Тіною. І прізвище в мене Welboy. Я послухав, і думаю: «Хороший парень» це ж типу Welboy. Прикольно, прикольно. Так склалося, бачите", - зазначив співак.

Нагадаємо, Антон Вельбой брав участь у 10-му сезоні "X-фактора", де його тренером була Настя Каменських.

У 2021 Wellboy випустив відеокліп «Гуси».

Через два тижні після прем'єри пісня увійшла в топ-20 пісень української Apple Music, посіла 8 місце в загальноукраїнському радіочарті, а відеокліп зібрав понад 3 млн переглядів на YouTube.

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася творчими планами, українці не оцінили.

Як повідомляла Politeka, Кароль в кислотних лосинах похвалилася результатами тренувань в особистому спортзалі.

Також Politeka писала, що Дан Балан відірвався під Сердючку в компанії Горбунова і Кароль, з'явилося відео.