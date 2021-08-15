Сніжана Бабкіна поділилася постільним настроєм, показавши свою красу
Як пише Politeka.net, Сніжана та Сергій вже багато років разом. І хоч Бабкін виявився не найвірнішим чоловіком, але зараз у пари все прекрасно. Дівчина зайнялася йогою і активно веде Instagram, розповідаючи фанатам найцікавіше.
На новому фото Світлана здалася в ліжку. Красуня нічого не одягла, тому прикрилася частково ковдрою, демонструючи розкішні ноги. Знімав у цей момент Сергій, як можна зрозуміти по підпису.
"Львів-місце Лева, любові, ліжка і латте. Очима Сергія Бабкіна", - написала Світлана.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Шикарно", "Красуня", "ви чарівна", "приголомшливо вас бачить", " очі чоловіка повинні щастя бачити кожен день. Спасибі Сергію, що дає вас кожній з нас. Просто люблю", "де така гарна постіль".
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