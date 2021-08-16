Олімпійська чемпіонка і популярна українська Дар'я Білодід показала себе на відпочинку

Як передає Politeka.net, Дар'я Білодід є відомою українською спортсменкою. Варто нагадати, дзюдоїстка принесла першу медаль Україні на Олімпіаді 2020 в Токіо. Вона також є дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз вона опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Дарина, після участі на Олімпіаді в Токіо, вирушила на відпочинок на Мальдіви. На знімку спортсменка стоїть на пальмі, і показує на камеру свою спортивну статуру в блакитному купальнику.

Шанувальники засипали Дарину компліментами і залишили їй безліч коментарів під фотографією: "Красива", "На цьому фото ідеально все", "Супер", "Як красиво", "Принцеса Мальдів", "Океан, пляж і Дашка", "Малятко на мільйон", "Після перемоги треба відпочити", "Гарненька така", "Фон і засмага ідеально".

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