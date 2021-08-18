Популярна актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла про життєві труднощі

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як актриса театру і кіно. Вона також є дружиною відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться життєвим досвідом з шанувальниками.

На цей раз дівчина поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Анна в шикарному фіолетовому платті з глибоким вирізом, який показує ідеальні форми дівчини. Також сукня має розріз, який відкриває вид на довгі ноги актриси.

Акриса розкрила, що святкує день народження, їй 35 років. Вона вирішила заговорити про те, з якими складнощами вона зіткнулася за цей рік.

"Він почався чудово! З народження мого Микити!

Але через місяць понеслося.

Я хворію короною і втрачаю молоко.

Потім мій тато важко переносить Ковид. А апретах 2 місяці.

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Потім у мене грижі і пекельна біль в шиї. Я не можу рухатися і піднімати свою дитину.

І як кульмінація операція…

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Після неї нарешті перші промінчики серед хмар.

Я намагалася триматися бодрячком. Намагалася ловити від життя кайф і ніколи не втрачала надію в те, що завтра буде краще.

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Але навіть не дивлячись на це було дуууже складно. Ці 2 місяці в корсеті згадувати без сліз не можливо.

Я навіть ще не встигла прийти у форму після всього цього, тому що кайф отримувала тільки від їжі 😂 😂 😂

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Зараз вже мені дозволили тренуватися, вже стало веселіше.

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Не дивлячись на те, що я вважала, що Рік Бика - 2021 принесе мені щастя і злети, перші півроку отримала максимально чорну смугу. Тепер я чекаю величезною білу!"

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