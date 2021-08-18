Українська співачка Наталія Могилевська вразила шанувальників ефектною появою на концерті

Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явився уривок з її свіжого виступу. На сцені артистка вирішила з'явитися дуже ефектно, приїхавши на катері. Як виявилося, зірка трохи переборщила зі "спецефектами", оскільки номер виявився дуже небезпечним.

"Мало не впала за борт у воду під час концерту! Я думала, що лечу в воду разом з мікрофоном! Мені довелося стояти на тоненькій жердинці, тримаючись одним мізинцем від поштовхів по хвилях тільки що проїхавшого катера", - зізналася Могилевська.

За словами співачки, їй потрібно було бути красивою і при цьому співати під час руху катера.

"Як вам мій вихід? Опублікувати другу частину? Вам видно, що мені було страшно?",- звернулася до шанувальників зірка.

У коментарях їй залишили масу захоплених відгуків.

"Вихід крутий! Несподівано і дуже красиво! А страх взагалі не помітила і не бачила", "Круто. Будьте обережніше", "Супер. Наталя ви найкраща", "Ефектно як завжди", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська перед концертом похвалилася молодіжним макіяжем: кадри.

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