З'явилися подробиці конфлікту між Народним артистом України Павлом Зібровим та організаторами концерту до Дня Незалежності

Про це повідомила дружина і директор Павла Зіброва Марина в коментарі "КП в Україні".

Як відомо, співака не пустили виступати на концерті, присвяченому 30-річчю незалежності України.

"Ось, скажуть зараз, Зібров ображений. Так, це образа. Що він не зробив для України такого, щоб не брати участь у цьому концерті? Він хоч один концерт заспівав у Росії? Ні, хоча, повірте, пропозиції були. Він прославляє українську музику. І легендарну пісню" Хрещатик", яку йому не дають заспівати, знають у багатьох країнах. Не можу говорити замість Павла, але я, як продюсер і дружина, ображена на те, що так відбувається. Я хочу, щоб це звучало», - обурилася Марина Зіброва.

Також вона розповіла, що легендарну композицію Павла Зіброва» Хрещатик " дали співати Сергію Бабкіну, хоча зараз намагаються зробити вигляд, що цього не було.

"...зробили нову оркестровку пісні "Хрещатик" для концерту, яку в підсумку повинен був виконати Сергій Бабкін. З нами цього ніхто навіть не обговорював, ніхто не запитав про це. Сьогодні організатори можуть сказати, що вони не брали цю пісню для концерту, що все це неправда. Але Павло подзвонив Сергію Бабкіну, і той сказав: "Так, мені дали пісню". Попросив його не співати" Хрещатик " і пояснити Сергію Перману, що Павло не давав на це дозволу. Потім організатори швидко поміняли трек на "Зелений гай", - розповіла дружина артиста.

Зазначимо, минулого року на концерті до Дня Незалежності Павло Зібров виконав "Ніно «Олега Винника і» добре" Вєрки Сердючки. Правда, спочатку йому пропонували переспівати композицію співачки ONUKA, однак, як підступиться до електронного матеріалу, він не знав.

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