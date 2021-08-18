Українська співачка Оля Полякова показала, чим у вільний час займається її молодша дочка Аліса

Як пише Politeka.net, в Instagram зірки з'явилася серія сторіс, на яких вона з донькою йде обстежити лисячу нору. На відео видно, що 9-річна Аліса знайшла свіжу нору, яку викопала дика тварина. Вона вирішила показати знахідку матері. При цьому в руках у дівчинки красувався лук зі стрілою.

"Розкажи, що ти знайшла?",- звернулася Полякова до доньки.

"Це лисяча нора", - відповіла вона

«Круто. Свіжа чи що? Ух ти! Реально вирили. Ой, дивись це лисичкині сліди», - захоплено промовила мати.

Далі зірка почала заглядати в нору, а Аліса і зовсім хотіла спробувати в неї залізти. Після того, як красуні вдосталь надивилися на дику природу вони вирішили покинути місце, щоб не злякати дикого звіра.

Як відомо, Полякова багато часу проводить зі своїми дітьми, займаючись вельми незвичайними заняттями. Наприклад, під час карантину вона залучала молодшу дочку зніматися в блозі.

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