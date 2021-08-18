Російський шоумен, комік і телеведучий Максим Галкін, який одружений на Аллі Пугачовій, став жертвою шахраїв

Як пише Politeka.net, про це стало відомо з його термінового звернення до шанувальників. Галкін опублікував сторіс, в якій розповів, що від його імені в соціальних мережах проводять конкурс. Він попередив своїх шанувальників не довіряти подібним публікаціям, навіть якщо на них зображений особисто він.

"У Фейсбуці від мого імені шахраї проводять конкурс! Використовують старе відео з інсти. Не ведіться!",- підписав фото артист.

Варто відзначити, що відомі люди часто стають жертвами шахраїв в мережі. Недоброзичливці не тільки створюють фейкові сторінки, намагаються зламати акаунти зірок, а також проводять від їх імені різні розіграші.

Нерідко від імені зірок без їх відома рекламують різні препарати. Наприклад, телеведуча Маша Єфросиніна неодноразово розповідала про те, що її фото використовують для реклами засобів для схуднення.

Нагадаємо, що Галкін відростив вуса, засвітивши торс без футболки, фото: "спокусник з 70-х".

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