Тривають тривають зйомки нового сезону головного танцювального шоу країни – "Танці з зірками". Організатори нарешті назвали імена усіх членів журі

Як пише Politeka.net, прем’єра нового сезону "Танців з зірками" запланована на 5 вересня цього року. Зараз активно тривають зйомки проєкту, а на офіційній сторінці шоу в Instagram починають поступово розсекречувати імена учасників. Так, нещодавно повідомили, що челендж від Ольги Харлан прийняв зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" та реаліті-шоу "Київ вдень та вночі" – Артур Логай.

Однак не менше ніж нових учасників, у мережі обговорюють частково оновлений суддівський склад "Танців з зірками". Так, на своїх кріслах традиційно залишилися прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Влад Яма. А от місце покійного Григорія Чапкіса займе переможець американського шоу "Dancing With The Stars", дворазовий чемпіон світу з латинських танців та багаторазовий чемпіон США з латинських танців Макс Чмерковський, який українцям більше відомий як перший "Холостяк".

Зауважимо, що українцям не дуже сподобався новий-старий склад журі шоу, вони написали багато коментарів.

"Знову одні і ті ж! Пора їх уже змінювати, треба нову кров вливати в жюрі, буде цікавіше", "А в Україні немає гідних танцюристів, що треба суддю запрошувати з Америки? Та й Яма з Кухар набридли 😮😮", "Невже немає гідних членів журі?", "Господи, як постарів…", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що новий сезон "Танців з зірками" з Чмерковським замість Чапкіса: з'ясувалося, чи буде Влад Яма.

Нaгaдaємо, що Чмерковський, який замінить Чапкіса в "Танцях з зірками", похвалився красунею-дружиною, фото: "Насолоджуйтесь".

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