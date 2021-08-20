На концерт до Дня Незалежності не пустили знаменитого артиста Павла Зіброва, після нього таку ж долю чекала Марію Бурмаку

Як передає Politeka.net, на день Незалежності в столиці пройде святковий концерт на НСК "Олімпійський". Раніше повідомлялося, що від концерту відмовилося безліч артистів. Також групу "Green Gray" не допустили через російськомовну пісню. Пізніше вибухнув скандал через те, що відомому артистку Павлу Зіброву заборонили виступати на концерті, а його пісню передали виконувати Сергію Бабкіну. Така ж доля чекала і ще одну артистку Марію Бурмаку.

Цього разу Марія Бурмака дала інтерв'ю виданню "Telegraf". Там вона розповіла про свою реакцію на те, що не отримала запрошення виступати на концерті до 30-річчя Незалежності України.

"Ви знаєте, я не очікувала запрошення на концерт у Києві, чесно вам скажу, тому що зараз час більш попсової музики, музики попси. І я не думаю, що для цієї влади я щось значу. Думаю, що вони мене не знають навіть. Тому у мене не було дуже очікувань якихось з приводу цього концерту. Чесно сказати, взагалі-ні.", заявила Марія Бурмака.

Співачка також повідомила, що у неї не було такого, щоб вона ніде не виступала на це свято.

"Я вважаю, що Україна велика. У мене ніколи не було такого, щоб я ніде не виступала на День Незалежності. Але в роботі артиста завжди є момент, коли ти повинен зібрати себе в кулак і йти далі. Тому коли це був тиск, іноді це була байдужість, часом я просто не на часі припадала. І просто, якщо комусь здається, що постійно зі мною присутній якийсь успіх... є трохи артистів, які мають такий довгий шлях, і вони досі затребувані, це просто я постійно щось роблю, я постійно придумую нові проекти, постійно займаюся творчістю і вдається ну може третина з усього, але просто я так багато придумую, що навіть третина помітна", розповіла артистка

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