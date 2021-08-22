"Холостяк 9" Микита Добринін разом зі своєю дружиною, переможницею цього шоу, Дашею Квітковою насолоджуються батьківством
Так, 13 липня у парочки народився первісток, якого вони назвали Левом. Якщо раніше Даша радувала шанувальників "вагітними" фотосесіями, то тепер частенько ділиться знімками крихітки. Лев стрімко зростає і зовнішність його змінюється з кожним днем.
У своєму новому пості в Instagram Квіткова показала чоловіка, що тримає на руках сина, передає Politeka.net. Микита стояв до камери спиною, а ось Лев виявився "цвяхом програми" - обличчя малюка можна розглядати вічність.
"Лев бажає всім неймовірно теплої суботи", - йдеться в підписі.
Галкін зняв дочку Пугачової за цікавим заняттям, майбутня зірка підростає: "Красиво хуліганите"
На харківському вокзалі спалахнула пожежа, кадри з місця: "у вогні 250 кв. метрів"
Скандал Нікітюк і Дурнєва вийшов на новий рівень, зачепило Полякову і Осадчу: "Ти зі своїм зростом..."
Лорак в Одесі вийшла на сцену в трусах і ліфчику, Кіркоров не змовчав: "Бісишся, що тебе не запросили"
У Раді проговорилися про новий локдаун, озвучені терміни: "Ця зараза не піде"
Користувачі кинулися обговорювати побачене, гадаючи, на кого зараз схоже немовля. Більшість зійшлися на думці, що на Дашу.
"На Вас оченятами схожий 😍"
"Очі, як гудзики 😍 чудовий малюк"
"Ось це оченята😊 👍 👍"
"Як на маму схожий ❤️"
"Який красунчик!!!! А по-іншому не могло й бути! У таких красивих батьків міг вийти саме такий Лев)))❤️"
"Маленький Микита😍 🙌"
"Гарний чоловік😍гарна дитинка❤️"
Раніше повідомлялося, Квіткова заговорила про набряки і вразила виглядом: "ви помітили, наскільки я..."
Також, Квіткова втиснулася в старий купальник, показавши фігуру після пологів: "не все так погано"
Politeka розповідала, дружина "Холостяка" Добриніна показала, на кого переклала батьківські обов'язки: "не няні, але..."