"Холостяк 9" Микита Добринін разом зі своєю дружиною, переможницею цього шоу, Дашею Квітковою насолоджуються батьківством

Так, 13 липня у парочки народився первісток, якого вони назвали Левом. Якщо раніше Даша радувала шанувальників "вагітними" фотосесіями, то тепер частенько ділиться знімками крихітки. Лев стрімко зростає і зовнішність його змінюється з кожним днем.

У своєму новому пості в Instagram Квіткова показала чоловіка, що тримає на руках сина, передає Politeka.net. Микита стояв до камери спиною, а ось Лев виявився "цвяхом програми" - обличчя малюка можна розглядати вічність.

"Лев бажає всім неймовірно теплої суботи", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, гадаючи, на кого зараз схоже немовля. Більшість зійшлися на думці, що на Дашу.

"На Вас оченятами схожий 😍"

"Очі, як гудзики 😍 чудовий малюк"

"Ось це оченята😊 👍 👍"

"Як на маму схожий ❤️"

"Який красунчик!!!! А по-іншому не могло й бути! У таких красивих батьків міг вийти саме такий Лев)))❤️"

"Маленький Микита😍 🙌"

"Гарний чоловік😍гарна дитинка❤️"

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