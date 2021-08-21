Співак Філіп Кіркоров здивував емоційним поривом, показавши серію яскравих знімків

Так, 54-річний артист засвітився на творчому вечорі Діми Білана. На цьому ж заході була присутня його колега Ані Лорак, з якою вони дуже дружні. На одному з фото, якими Кіркоров поділився у себе в Instagram, вони позували разом, не соромлячись показувати на камеру симпатію один до одного, передає Politeka.net.

Так, Філіп пригорнувся до Кароліни, обійнявши її за талію. Співачка була в шовковій чорній сукні з розрізом до стегна. Вона поклала голову Кіркорову на плече й склала губи "качечкою".

У підписі Філіп, зізнався, що цей вечір залишив йому найприємніші спогади:

"Концерт був не про високу температуру, а про високий градус настрою і прожитих років на естраді. Адже саме на сцені Нової Хвилі зародилася зірка «Діма Білан». Наша "Хімія" прозвучала до мурашок... співав і відчув щось, не підвладне самоконтролю. І кожна пісня триб'юту подарувала глядачам "електричний розряд", «незрозуміле тяжіння», «іскру» і, звичайно ж, "блискавку". Чудовий вийшов концерт, який об'єднав нас усіх у цей вечір".

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