Українська співачка Джамала радує шанувальників барвистими кадрами

Як повідомляє Politeka.net, зірка влаштувала імпровізований модний показ прямо на галявині, ефектно продемонструвавши стильний наряд, який обрала для виступу біля Маріїнського палацу. Саме в такому вбранні вона у всю готується до Дня Незалежності.

Яскравий відеоролик і фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка позує на тлі Маріїнського палацу в Києві. Співачка приміряла повітряну білу сукню-вишиванку з вишивкою і доповнила яскравий образ вузьким поясом, кулончиком і широкополим капелюхом.

Свою сукню вона кокетливо приспустила на одне плече. Волосся артистка поклала красивими локонами і зробила ніжний макіяж. На фото Джамала виглядає досить стрункою, скинувши зайві кілограми.

Фолловери оцінили стильний лук Джамали і її спів, а також залишили багато хвалебних слів в коментарях під публікацією. Багато з них зізналися, що мріють побувати на виступі Джамали до Дня Незалежності.

"Господи як красиво", "Королева живих виступів", "Очам приємно дивитися на ваш стиль, а вухам приємно слухати", "Джамала в Маріїнському - окремий вид мистецтва".

Нагадаємо, Джамала запаморочила голову незвичайним вбранням з яскравим ліфом.

Як повідомляла Politeka, солістка "Go_A", Джамала і фаворитка Влада Ями танцювали під командуванням Нікітюк.

Також Politeka писала, що Джамала, ставши учасницею "Танці з зірками", здалася в екстравагантному вбранні перед публікою.