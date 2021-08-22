Співачка Наталія Могилевська показала закулісні кадри в компанії солістки Go_A

Як повідомляє Politeka.net, 21 серпня перший ефір грандіозного талант-шоу "Співають всі!"відгримів на телеканалі "Україна". Головна судья проекту Наталія Могилевська ділиться яскравими кадрами зі зйомок.

За лаштунками проекту Могилевська поспілкувалася з солісткою групи Go_A, яка зробила несподіване зізнання.

Так, Катерина Павленко зізналася, що вперше відчула себе зіркою в дитячому таборі. Тоді, багато років тому, вона виступала на дитячому конкурсі з піснею Могилевської "Я кажу ні". Саме з нею їй вдалося обставити своїх суперників і перемогти. Тоді її життя змінилось. Могилевська розчулилася, почувши зізнання Катерини.

На кадрах зізнання обидві співачки виглядають неймовірно стильно і яскраво. Могилевська покрасувалася в оригінальній сукні, обшитій стразами. Об'ємні рукава-буфи, значний виріз в області декольте стали екстрвагантними деталями образу для світського виходу.

Солістка група Go_A також здивувала оригінальністю і приміряла чорну сукню з яскравими червоними вставками. Образ вона доповнила сережками і зробила укладку.

Думки шанувальників були однаковими - вони прийшли в захват і від зізнання Павленко, і від нарядів зірок. Інші поділилися думкою про шоу, яке не всім сподобалося:

"Дві легенди", "Цю пісню співали всі дівчатка, і відчували себе зірками, ти заспівала шедеврально", "Формат шоу не припав до душі. Журі часом поводяться потворно. Хіханьки ці посеред номера ні до чого", "Як і очікувалося, шоу вийшло безглузде. Учасники слабкі. Пісні нафталінові".

Нагадаємо, Могилевська перестаралася зі "спецефектами" на концерті, ледь не звалившись за борт.

Як повідомляла Politeka, Могилевська сколихнула мережу ліричним відео із загиблим Кузьмою.

Також Politeka писала, що Могилевська змусила київську публіку скандувати, з'явилося відео із закулісся.