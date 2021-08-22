Популярна українська ведуча Леся Нікітюк позувала в прозорій сукні під час круїзу по Дніпру
Як пише Politeka.net, знає як привернути до себе увагу публіки. Навіть коли нічого не відбувається, Леся обов'язково викладе цікаве фото на радість шанувальникам.
І цей раз не став винятком.
Так, в Instagram-аакуунті Нікітюк з'явилися кадри з недавньої фотосесії, зробленої на яхті під час круїзу по Дніпру.
Вона позувала в білому костюмі з короткою спідницею, який дуже вдало підкреслив ефектні форми теледиви. Родзинкою наданого вбрання стала напівпрозора тканина.
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"На даний момент, закат зустрічати в старвагени, розглядати цей фотку😁 » ,- підписала ведуча.
Шанувальники не залишили без уваги фігуру дівчини і направили на її адресу найтепліші компліменти.
"Яка ж красива😍 😍 😍",
"Прекрасна",
"Друга фотка взагалі вогонь", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".
Також Politeka писала, що Нікітюк приміряла новий імідж, показавши збільшені губи: кадри перетворення.