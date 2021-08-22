Популярна українська ведуча Леся Нікітюк позувала в прозорій сукні під час круїзу по Дніпру

Як пише Politeka.net, знає як привернути до себе увагу публіки. Навіть коли нічого не відбувається, Леся обов'язково викладе цікаве фото на радість шанувальникам.

І цей раз не став винятком.

Так, в Instagram-аакуунті Нікітюк з'явилися кадри з недавньої фотосесії, зробленої на яхті під час круїзу по Дніпру.

Вона позувала в білому костюмі з короткою спідницею, який дуже вдало підкреслив ефектні форми теледиви. Родзинкою наданого вбрання стала напівпрозора тканина.

"На даний момент, закат зустрічати в старвагени, розглядати цей фотку😁 » ,- підписала ведуча.

Шанувальники не залишили без уваги фігуру дівчини і направили на її адресу найтепліші компліменти.

"Яка ж красива😍 😍 😍",

"Прекрасна",

"Друга фотка взагалі вогонь", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Нікітюк показала підтягнутий живіт і розкрила, на що пішла заради красивих фото: "Ну прям модель".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк влаштувала романтичну прогулянку на вулиці з "залицяльником": "а ну, йди сюди...".

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